صندوق النقد يتوقع أن تضيف خطة بايدن التحفيزية 5% إلى الناتج الأمريكي على مدار 3 سنوات

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– قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن تقديرات أولية تشير إلى أن حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار قد تعزز الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة خمسة في المئة على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.
وأبلغت جيتا جوبيناث مؤتمرا صحفيا، أن الإجراءات في الحزمة المقترحة قد تضيف ما يصل إلى 1.5 بالمئة لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021.
ويتوقع صندوق النقد أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.1 بالمئة هذا العام بعد انكماش 3.4 بالمئة في 2020 .
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