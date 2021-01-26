بنك UBS السويسري يسجل أعلى أرباح منذ 14 عاما بفضل تداعيات كورونا

العربية دوت نت – كشف يو.بي.إس، اليوم الثلاثاء، عن أعلى ربح سنوي له قبل الضرائب منذ الأزمة المالية العالمية، أو منذ العام 2006 إذ أدى إقراض أثرياء العالم وأحجام التداول الكبيرة أثناء الجائحة العالمية إلى زيادة قوية في إيرادات البنك السويسري.

وخطط UBS في سويسرا، لإعادة شراء ما يصل إلى 4 مليارات فرنك، ما يعادل 4.5 مليار دولار، من الأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلن البنك اليوم عن ارتفاع قياسي في أرباح الربع الأخير من 2020 لتصل إلى 1.7 مليار دولار، مما سيعزز عوائد المساهمين.

وتعتزم المجموعة مضاعفة حجم برنامج إعادة الشراء السابق، متوقعة إعادة شراء ما يصل إلى 1.1 مليار دولار من الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعد انخفاض على مدى جلستين، في الوقت الذي أعلن فيه UBS لإدارة الثروات ارتفاع صافي الربح الفصلي.

وربح سهم يو.بي.إس 3.3%، إذ ساعد ارتفاع مستويات نشاط العملاء أكبر مدير ثروات في العالم على تسجيل زيادة 137% في صافي الربح.

يأتي الجزء الأكبر من أرباح يو.بي.إس، أكبر مدير ثروة في العالم، من إسداء المشورة وإدارة أموال أثرياء العالم، مع الحفاظ أيضا على عمليات مصرفية استثمارية عالمية أصغر وأنشطة إدارة الأصول.

ويقدم البنك خدماته المصرفية للأفراد والشركات في السوق المحلية فقط. أتى نموذج الأعمال هذا ثماره في 2020 إذ أفرز دفتر الإقراض منخفض المخاطر خسائر أقل من العديد من المنافسين.

واستفاد يو.إس.بي كذلك من تقلبات أسواق الأسهم ومكاسبها، الأمر الذي عزز الاستثمارات والتداولات.

وارتفع صافي أرباح العام بأكمله 54% إلى 6.6 مليار دولار، بما يحقق جميع أهدافه المالية أو يتجاوزها. وبلغت الأرباح قبل الضرائب 8.226 مليار دولار، وهي الأفضل للبنك منذ 2006.