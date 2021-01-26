الاتصالات السعودية تدرس طرح STC حلول في بورصة تداول

العربية دوت نت – ذكرت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، أنها تدرس حاليا إمكانية الطرح العام الأولي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات – STC حلول- في السوق المالية السعودية “تداول”.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، إن إس تي سي حلول هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها السعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية، وخدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وتجري STC حاليا جميع دراسات الجدوى التفصيلية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي، ومدى مواءمته لاستراتيجية الشركة وتعزيز القيمة المضافة للشركة ومساهميها.

وأوضحت أن قرار الطرح العام الأولي لـ”اس تي سي حلول” يتطلب إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وذكرت أنها ستعلن لاحقا عن أي تطورات جوهرية في حينه.