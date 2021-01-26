التجاري الدولي: 118% زيادة في المعاملات البنكية عبر الهاتف المحمول خلال 2020

دوت الخليج – حقق البنك التجاري الدولي (CIB) زيادة في عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking خلال العام الماضي بنسبة 118% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 53 مليار جنيه.

وقال التجاري الدولي – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – إنه شهد أيضًا زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي في عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر ديسمبر2020.

وتابع: في الوقت الذي زاد فيه عدد المشتركين في تطبيق المحفظة الذكية بنسبة 34% خلال نفس الفترة لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بزيادة قدرها 107% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل نشاط وصل إلى 20%.

وأضاف البنك، في بيان له، أن عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) ارتفع بنسبة 11% على أساس سنوي.

ووفق البيان، فإن البنك التجاري الدولي يقدم مجموعة “متكاملة” من المنتجات الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد مثل خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الخمة المصرفية عبر الهاتف المحمول؛ “بهدف تقديم تجربة بنكية سهلة وآمنة للعملاء في أي وقت ومن أي مكان”.

وتابع: “بجانب خدمة المساعد الآلي القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (ZAKI the Bot)، عبر موقع البنك الإلكتروني وFacebook، الذي يستخدم أحدث التقنيات التي تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك باللغتين العربية والإنجليزية، استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة، التي تمكنهم من إتمام معاملاتهم البنكية بكفاءة أكبر”.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB): “إن الخدمات البنكية الرقمية (…) تساهم في إحداث تغيير جذري للنمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم واستحداث خدمات جديدة تؤدى إلى الانتشار السريع للخدمات البنكية والوصول لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي”.

وبحسب البيان أن المحفظة الذكية تتيح للعملاء خدمات متعددة منها: سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر، وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وشحن الهاتف المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

وأشار إلى أن البنك يقدم تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، لتمكين العملاء من السداد الإلكتروني من خلال المحفظة الذكية.

ونوه إلى أن عملاء الشركات يمكنهم إدارة حسابات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية للشركات التي تتيح لهم إتمام العديد من المعاملات ومن بينها، سداد المدفوعات (التحويلات الداخلية والخارجية) وعرض تفاصيل المعاملات، والاطلاع على أرصدة الحسابات، إلى جانب تنفيذ جميع معاملات التجارة الدولية إلكترونيًا (مستندات التحصيل – خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل المباشر مع الأفراد نظرًا لخطورة الوضع الراهن.

كما لفت إلى نجاح البنك في توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، إذ احتل المرتبة الأولى في السوق المصرفية في خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) بين جميع البنوك العاملة من حيث حجم المعاملات، محققًا زيادة قدرها 70% في عدد المعاملات على أساس سنوي حتى شهر ديسمبر 2020 بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه.

وأطلق التجاري الدولي برنامجا جديدا لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة حيث يتيح فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوي عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لتمويل سلسلة الموردين بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات.

كما أطلق البنك برنامج التحول الرقمي للفروع كجزء من خطة البنك نحو التحول إلى بنك المستقبل “Bank of the future”.

ونقل البنك التجاري الدولي عدد من الخدمات البنكية وقدمها عبر القنوات الرقمية فقط، بالإضافة إلى الخدمات الحالية الأخرى المقدمة عن طريق نفس القنوات، كما تواصل مع العملاء وأخطرهم بكيفية التعامل مع القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة فروع البنك.

وحصدت المحفظة الذكية جائزة «أفضل ابتكار تكنولوجي في مجال الدفع» على مستوى الشرق الأوسط في حفل جوائز Seamless ME Awards 2020، التي تقدم للمؤسسات التي أظهرت نجاحًا في هذا المجال.

وصنفت المحفظة الذكية من CIB بأنها “المحفظة البنكية الرائدة في السوق المصرفية المصرية وذلك فيما يخص الحلول الرقمية”، وفق البيان.