البورصة تصعد أعلى مستوى 11500 نقطة بتداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 0.15%، وأغلق عند مستوى 11527 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.08%، وأغلق عند مستوى 62.88 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 0.47%، و 0.5% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.701.952 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 54.366 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 79 شركة مقابل تراجع 71 في حين لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 38.424 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات الأجنبية على مبلغ 37.116 مليون جنيه، مقابل 1.307 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين بمبلغ 36.143 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد المصريون صافي شراء بمبلغ 73.304 مليون جنيه، مقابل 37.161 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 2.281 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد العرب صافي شراء بمبلغ 10.699 مليون جنيه، مقابل 8.418 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 84.5% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 10.04% والعرب على 5.46% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 21.22% من تعاملات اليوم مقابل 78.77% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 17.13%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 10%، ثم سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 8.22%.

في حين تصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.47%، تلاه سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 4.03%، ثم سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 3.35%.

ومن جانبه، توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، أن تواصل البورصة الصعود بجلسات الربع الأول من العام بعد التماسك الظاهر أعلى مستوى 11500 نقطة في الأيام المتبقية من شهر يناير.

ورجح عجينة أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي كسر مستوى 11750 نقطة خلال الفترة القادمة، وبعدها تشهد السوق بعض الجلسات العرضية والتي ينتقل بعدها إلى مستهدف العام 12000 نقطة.

وجدد رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة رهانه على قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية والمواد الأساسية لتحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول.

ومن جانبه، توقع محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يقود سهم البنك التجاري الدولي، مؤشر البورصة الرئيسي لكسر مستوى 12200 نقطة على المدى القصير.

ومع ذلك يرى لطفي أن البورصة تشهد انتعاشة في حركة التداولات، وانعكس ذلك على زيادة أحجام السيولة اليومية.

كما جدد رهانه على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق طفرة بالربع الأول ليستفيد من انتعاشة السوق الحالية.