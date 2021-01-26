النائب العام يحيل رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة الجنائية

أ ش أ – أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن لائحة الاتهام تضمنت: استعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وأقامت “نيابة أمن الدولة العليا” الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 24 شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم.

وأشارت الوكالة إلى إن اطلاع “النيابة العامة” على العديد من المستندات أثبت تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.