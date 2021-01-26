صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية ترتفع 20% إلى 6.15 مليار دولار

دوت الخليج – زادت قيمة الصادرات المصرية من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنحو مليار دولار خلال عام 2020، وبنسبة 20%، مقارنة بالعام السابق.

وأفاد المجلس التصديري لمواد البناء، في بيان، بتسجيل صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية نحو 6.15 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 5.14 مليار دولار خلال 2019.

وأضاف المجلس التصديري أن الارتفاع في قيمة الصادرات جاء في ظل النمو المحقق في 8 قطاعات فرعية، تتصدرها الذهب والحلي والأحجار الكريمة، والذي سجل 46%، ليسيطر على 48.5 % من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وأشار المجلس إلى تحقيق قطاع الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب 41 % نمواً في قيمة صادراته خلال العام الماضي، تلاه قطاع المواسير بنمو 11%، والمواد المحجرية والمعدنية بنسبة 9%، والألمونيوم ومصنوعاته بنسبة 7%.

وارتفعت صادرات مصر من الاسمنت بنسبة 13%، والحديد الصب والصلب بنسبة 5% خلال 2020، ومن النحاس ومصنوعاته بنسبة 1%، بحسب المجلس التصديري.

ونوه المجلس بالتراجع المحقق في قيم صادرات بعض القطاعات خلال العام الماضي، والتي تصدرها قطاع السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنسبة 17%، ثم قطاع الزجاج ومصنوعاته بنسبة 12%، ويليه المواد العازلة بنسبة 9%، والأدوات الصحية بنسبة 8%، والرخام والجرانيت بنسبة 7%.

واستحوذت 10 دول على 72.6% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 4.46 مليار دولار خلال 2020.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر مستوردي مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية مستحوذة على 34.8% من إجمالي صادرات البلاد بقيمة 2.139 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.409 مليار دولار خلال 2019 بنمو 52%.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء للسوق التركية خلال العام الماضي بنسبة 42% لتسجل 154 مليون دولار، مقابل 108 ملايين دولار خلال 2019، ولإيطاليا بنسبة 31% لتبلغ 493 مليون دولار مقابل 376 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من مواد البناء إلى أستراليا بنسبة 4180% لتبلغ 203 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار، وللهند بنسبة 44% لتسجل 117 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار، وللسودان بنسبة 11% لتبلغ 128 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مواد البناء المصرية إلى ليبيا بنسبة 36% خلال 2020، لتبلغ 160 مليون دولار، مقابل 248 مليون دولار خلال 2019، وإلى أمريكا بنسبة 17% لتبلغ 119 مليون دولار في مقابل 143 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من مواد البناء لكندا بنسبة 5% خلال العام الماضي لتبلغ 632 مليون دولار، مقابل 662 مليون دولار خلال 2019، وللسعودية بنسبة 2% لتبلغ 317 مليون دولار في مقابل 324 مليون دولار.