تعافي شهية المستثمرين للمخاطرة يدفع الإسترليني للصعود

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سي إن بي سي – تعافى الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، وارتفع أيضا مقابل اليورو، مع تراجع العملة الأمريكية بفعل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق الأصول.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.47% إلى 1.3738 دولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.25% مقابل اليورو إلى 88.53 بنس.
وجاءت مكاسب الإسترليني على الرغم من أرقام نشرت في وقت سابق اليوم أظهرت أن معدل البطالة في بريطانيا سجل أعلى مستوى له في حوالي خمس سنوات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.
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