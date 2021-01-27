تغريدة لإيلون ماسك ترفع سعر سهم شركة تجارة إلكترونية بأكثر من 7%

سكاي نيوز عربية – بمجرد تغريدة، ارتفع سعر سهم شركة “إيتسي” للتجارة الإلكترونية، وذلك بفضل رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، الذي عبر عن إعجابه بالشركة.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر، قال إيلون ماسك إنه اشترى من “إيتسي” خوذة تمثل شخصية “مارفن ذي مارتن” الكرتونية، مصنوعة يدويا من الصوف، لكلبه.

وأتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “أحب إيتسي نوعا ما”.

وجاءت التغريدة التي أعرب فيها واحد من أكثر الناس ثراء عن حبه للشركة، في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ليقفز سهم إيتسي نحو 9% في التداولات الآجلة، قبل افتتاح وول ستريت، الثلاثاء.

ولكن في وقت مبكر من بعد الظهر، انخفض السعر بنسبة 1.5%، وفق ما ذكر موقع “سي إن بي سي” الأمريكي.

يذكر أنه لم يكن سهم شركة التجارة الإلكترونية يتحرك على الإطلاق في السوق الأولي قبل تغريدة ماسك.