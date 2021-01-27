مال وأعمال

أسعار النفط مستقرة مع استمرار القلق حول الطلب وزيادة وفيات كورونا

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سي إن بي سي – أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، يوم الثلاثاء، مع تعرضها لضغوط من زيادة مستمرة في الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تلقي بظلالها على توقعات الطلب، لكن الخسائر كبحتها أنباء عن انفجار في السعودية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة ثلاثة سنتات، أو 0.05%، لتسجل عند التسوية 55.91 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا، أو 0.3%، لتبلغ عند التسوية 52.61 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط لفترة وجيزة أثناء الجلسة بعد تقارير عن انفجار في العاصمة السعودية الرياض، رغم أنه لم يتضح سبب الانفجار.

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ومما يزيد من احتمال ارتفاع الطلب على النفط في وقت لاحق هذا العام، توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينمو 5.5% في 2021، وهي زيادة قدرها 0.3% عن تقديراته السابقة في أكتوبر.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدار معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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