إيرادات مايكروسوفت تنمو 17% في الربع الثاني من عامها المالي

وكالات _ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أرباح الربع الثاني لعامها المالي المالية مع نمو الإيرادات السحابية وتوجيهات الإيرادات الفصلية التي تجاوزت توقعات المحللين.

هذا وبلغت الأرباح المعدلة 2.03 دولار للسهم، مقابل 1.64 دولار للسهم كما هو متوقع من قبل المحللين ، وفقًا لرفينيتيف, بينما بلغت الإيرادات 43.08 مليار دولار، مقابل 40.18 مليار دولار كما توقع المحللون.

هذا ونمت إيرادات مايكروسوفت بنسبة 17% على أساس سنوي، ارتفاعًا من نمو بنسبة 12% في الربع السابق.