- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أرباح الربع الثاني لعامها المالي المالية مع نمو الإيرادات السحابية وتوجيهات الإيرادات الفصلية التي تجاوزت توقعات المحللين.
هذا وبلغت الأرباح المعدلة 2.03 دولار للسهم، مقابل 1.64 دولار للسهم كما هو متوقع من قبل المحللين ، وفقًا لرفينيتيف, بينما بلغت الإيرادات 43.08 مليار دولار، مقابل 40.18 مليار دولار كما توقع المحللون.
هذا ونمت إيرادات مايكروسوفت بنسبة 17% على أساس سنوي، ارتفاعًا من نمو بنسبة 12% في الربع السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيرادات مايكروسوفت تنمو 17% في الربع الثاني من عامها المالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.