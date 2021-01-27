أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين تنمو 4.1% خلال 2020

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية الرئيسية بنسبة 4.1 بالمائة على أساس سنوي في العام الماضي 2020.

وتوسعت الزيادة من نظيرتها البالغة 2.4 بالمائة المسجلة في الفترة ما بين يناير – نوفمبر في العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص؛ انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.49 تريليون يوان، فيما ازدادت أرباح القطاع الخاص بنسبة 3.1 بالمائة لتصل إلى 2.03 تريليون يوان.

وانخفضت أرباح صناعة التعدين بنسبة 31.5 بالمائة عن العام الأسبق، فيما ارتفعت أرباح الصناعة التحويلية بـ7.6 بالمائة على أساس سنوي.

أما بالنسبة إلى الشركات في مجالات توليد وإمداد الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والماء فارتفعت أرباحها بـ4.9 بالمائة على أساس سنوي.

وحقق 26 قطاعاً من 41 قطاعا صناعياً شملها المسح ارتفاعا في أرباحها قياسا إلى العام الأسبق، فيما سجل 15 قطاعا انخفاضا في الأرباح.

في ديسمبر الماضي فقط، قفزت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 20.1 بالمائة على أساس سنوي.

ويشير مصطلح الشركات الصناعية الرئيسية إلى الشركات التي تحقق 20 مليون يوان على الأقل من إيرادات الأعمال سنويا.