حظر استفادة بريميم من خدمات البورصة أو تواجد أي من عامليها بقاعة التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية حظر استفادة شركة بريميم للسمسرة في الأوراق المالية من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة. كما قررت حظر تواجد أي من العاملين بشركة بريميم في قطاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بداية من جلسة اليوم الأربعاء. وقالت البورصة المصرية أن القرار يسري لحين التزام شركة بريميم بالأحكام والضوابط المنظمة وعلى الأخص الأحكام الواردة بالقرار رقم 14 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن معايير الملاءة المالية. يذكر أن قرار معايير الملاءة المالية يتضمن شروطا للحد الأدنى لرأس المال، وصافي رأس المال السائل وتعريفاته وطريقة حسابه.

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