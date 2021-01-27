مال وأعمال

الخميس إجازة في البورصة المصرية بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

قررت البورصة المصرية أن يكون غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 31/01/2021.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس إجازة في البورصة المصرية بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا