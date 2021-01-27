مال وأعمال

مطاحن ومخابز الإسكندرية تناقش بيع خطي إنتاج وقطع أراضي ومباني

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يعقد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية اجتماعا اليوم لمناقشة بيع أراضي ومباني بعض الوحدات المملوكة للشركة.

كما يناقش المجلس بيع خطي إنتاج مكرونة (المكرونة العقل)، في محرم بك والرأس السوداء على حالتهم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، أنه بعد موافقة المجلس سيتم عرض القرار على الشركة القابضة للصناعات الغذائية للموافقتها عليه، ثم العرض على أقرب جمعية عامة غير عادية.

أضافت مطاحن ومخابز الإسكندرية أنها ستعلن عن القرارات الصادرة عن المجلس قبل بداية أول جلسة جداول تالية لاجتماعه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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