ثروة كابيتال تغير اسمها إلى كونتكت المالية القابضة

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أمس عرض تغيير اسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده 15 فبراير القادم.

كما قرر المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، عرض تعديل رأسمال ثروة كابيتال المرخص به بما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020.

وذكرالبيان، أن جدول العمومية يشمل أيضاً النظر والتصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة برفع الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس من 11 إلى 13.