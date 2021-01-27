مال وأعمال

جلاكسو سميثكلاين توافق على قيام حكمة فارماسيوتيكلز بأعمال الفحص النافي للجهالة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة أمس على تمكين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي .ال. سي ومستشاريها بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ عليها.

كما وافق المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم 6 المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.

كانت جلاكسو سميثكلاين قد أعلنت أمس عن توقيع مساهمها الرئيسي جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.ال.سي لبيع حصة الأولى البالغة 91% في شركة جلاكسو سميثكلاين لشركة حكمة.

وأفادت أن المذكرة تتضمن تقديم حكمة عرض شراء إجباري على كامل أسهمها بعد استيفاء عدة شروط ومنها، الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي، وإبرام العقوم النهائية والملزمة، والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

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وذكرت الشركة أن خطاب المساهم الرئيسي تضمن طلب تمكين حكمة فارماسيوتيكلز من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.

كما تضمنت مذكرة الشروط الأساسية غير الملزمة أن مشروع الاستحواذ المحتمل يتضمن استثمارات أخرى متعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى شركات تجارة الأدوية في تونس التابعة لمجموعة جلاكسو سميثكلاين ( التي من ضمنها المساهم الرئيسي).

ولفتت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي أشار أن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقا نهائيا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.

ووفقاً للبيان فسيتم عرض عملية الاستحواذ المحتملة على مجلس إدارة المساهم الرئيسي للحصول على موافقته وذلك بشرط استيفاء عدة شروط ومنها الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي وابرام العقوم النهائية والملزمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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