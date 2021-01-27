جلاكسو سميثكلاين توافق على قيام حكمة فارماسيوتيكلز بأعمال الفحص النافي للجهالة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين في جلسته المنعقدة أمس على تمكين شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي .ال. سي ومستشاريها بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ عليها.
كما وافق المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم 6 المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.
كانت جلاكسو سميثكلاين قد أعلنت أمس عن توقيع مساهمها الرئيسي جلاكسو جروب ليميتد مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيو تيكلز بي.ال.سي لبيع حصة الأولى البالغة 91% في شركة جلاكسو سميثكلاين لشركة حكمة.
وأفادت أن المذكرة تتضمن تقديم حكمة عرض شراء إجباري على كامل أسهمها بعد استيفاء عدة شروط ومنها، الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي، وإبرام العقوم النهائية والملزمة، والحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وذكرت الشركة أن خطاب المساهم الرئيسي تضمن طلب تمكين حكمة فارماسيوتيكلز من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على جلاكسو سميثكلاين.
كما تضمنت مذكرة الشروط الأساسية غير الملزمة أن مشروع الاستحواذ المحتمل يتضمن استثمارات أخرى متعلقة بصحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى شركات تجارة الأدوية في تونس التابعة لمجموعة جلاكسو سميثكلاين ( التي من ضمنها المساهم الرئيسي).
ولفتت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي أشار أن مذكرة الشروط الأساسية لا تمثل اتفاقا نهائيا بين الأطراف على سعر أو شروط الصفقة محتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.
ووفقاً للبيان فسيتم عرض عملية الاستحواذ المحتملة على مجلس إدارة المساهم الرئيسي للحصول على موافقته وذلك بشرط استيفاء عدة شروط ومنها الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بشكل مرضي وابرام العقوم النهائية والملزمة.
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