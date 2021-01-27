موسكو تلغي قيود كورونا المفروضة على المطاعم والنوادي مع تحسن الوضع الوبائي

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روسيا اليوم _ أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه ابتداء من اليوم 27 يناير سيتم إلغاء عدد من القيود التي كانت مفروضة على المطاعم والنوادي الليلية والحانات وغيرها من الخدمات في المدينة.
موسكو تلغي القيود المفروضة على المطاعم والنوادي الليلية في ظل تحسن الوضع الوبائيروسيا تسجل أقل حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية
كذلك لم يعد إلزاميا تطبيق قرار نقل 30% على الأقل من موظفي المؤسسات إلى العمل عن بُعد، وسيعود تطبيق هذا الإجراء من عدمه إلى قرار المديرين وأرباب العمل.
وتم إلغاء القيود المفروضة على عمل بعض الخدمات الترفيهية، والتي كانت ممنوعة من العمل من الساعة 23.00 ليلا حتى الساعة 6.00 صباحا، مع ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية مثل احترام التباعد الجسدي.
وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أقاليم البلاد ضد الفيروس.
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