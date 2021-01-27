ممكن تستهدف 30 إلى 35% من سوق المدفوعات بحلول منتصف العام

تستهدف شركة ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية الاستحواذ علي حصة سوقية خلال النصف الأول من العام الحالي تتراوح نسبتها بين 30و 35%، بحسب ما أعلنته الشركة زفق بيان صحفي صادر عنها اليوم.

وقال سمير أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة ،أن خطة الشركة ترتكز علي زيادة حجم أعمالها 4 مرات ومضاعفة أعداد نقاط البيع التابعة لها علي مستوي الجمهورية.

وأكد أن أزمة كورونا ساهمت في تنامي فرص نمو تنامي سوق المدفوعات وضم قطاعات اقتصادية جديدة إلي سوق حلول المدفوعات الرقمية وطرح خدمات قيمة مضافة تتلاءم مع متطلبات كافة العملاء .

وأوضح أبو هاشم، أن ممكن بصدد الانتهاء من تطوير نظام إلكتروني جديد قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي يستهدف ميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط كافة معاملاتها اونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة

وأضاف أن المتعاملين مع تلك المحال الصغيرة يعتمدون علي شبكة العلاقات والمعارف الاسرية بعيدا عن منافذ التجزئة الكبري والتي تشترط من العملاء توافر مستندات مسبقة قبل الموافقة علي التقسيط.

ولفت إلي أن الشركة انضمت إلي مبادرة البنك المركزي المصري لنشر 100 الف نقطة بيع خلال العام الماضي من خلال التعاون مع بنوك مصر والأهلي وقطر الوطني كما حصلت علي رخصة ميسر للدفع الالكتروني من قبل البنك المركزي المصري المصري بما يمكنها من تقديم خدمات مالية بنكية للعملاء.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال مايو الماضي مبادرة غير لتنشيط السداد الإلكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للوباء ، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

ولفت إلى أت شركته أتاحت خدمات جديدة خلال المرحلة الماضية منها سداد خدمات المرور ( تجديد الرخصة – واستخراج بدل فاقد وسداد المخالفات وتوكيلات البيع ) ، والتوثيق ( توكيل عام قضايا – توكيل عام رسمي ) ، واجراءات المحاكم ( اقامة دعوى مدنية – تسجيل محامي ) و التموين ( اصدار بطاقة تموين – بدل فاقد – ضم افراد اسرة – وفصل ) عبر منصة مصر الرقمية.

وتابع : قامت الشركة أيضا بتفعيل خدمة شحن كروت عدد من الألعاب الإلكترونية منها ببجي الشهيرة وفري فاير وفيفا 2021 و شحن كروت ايتونز وكروت سبوتفاي لسماع الاغاني والموسيقي.

ونوهت الشركة إلى أنها طرحت خدمة سداد أقساط ابلكشين الجمعية، ووثائق شركة مصر لتأمينات الحياة وجمع تبرعات لصالح مؤسسة مصر الخير ، علاوة علي خدمة دفع فواتير المرافق العامة مثل المياه وشحن عدادات الكهرباء الذكية ،الي جانب السماح لشبكة المطاعم المتعاملة مع شركة طلبات توريد المعاملات النقدية عبر ماكينات ممكن.