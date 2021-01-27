البورصة تصعد 0.31% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.31%، ليتداول عند مستوى 11563 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 63.01 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.43%، و 0.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 84.458 مليون جنيه على 116 شركة من خلال 2.790 ألف عملية,

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل تراجع 14 في حين لم تتغير أسعار 56.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 4.372 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 9.046 مليون جنيه، مقابل 4.673 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.333 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.286 مليون جنيه، مقابل 1.953 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.706 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 6.764 مليون جنيه، مقابل 58.397 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.32%، تلاه سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 9.19%، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس بنسبة 9.17%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.54%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 1.2%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 0.94%.