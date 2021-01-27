مصر للألومنيوم تقلص خسائرها إلى 341.3 مليون جنيه خلال 6 أشهر بانخفاض 42.7%

رنا ممدوح _ قلصت شركة مصر للألومنيوم خسائرها بنسبة 42.7% لتصل إلى 341.3 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 595.709 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 5.013.606 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 3.587.249 مليار جنيه بالفترة المناظرة,

وانخفض مجمل خسائر مصر للألومنيوم خلال نفس الفترة إلى 478.287 مليون جنيه، مقابل 1.001.932 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع خسائرها إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2020 عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة.

كما ارتفعت كمية المبيعات خلال الفترة بمقدار 55 ألف طن عن الفترة المقارنة من العام السابق.