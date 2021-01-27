بنك أبوظبي الأول يعين هناء الرستماني كأول رئيسة تنفيذية للمجموعة

بلومبرج _ عين بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني كرئيس تنفيذي للمجموعة، لتكون أول رئيسة تنفيذية لأكبر مقرض في الإمارات العربية المتحدة ، خلفًا لأندريه صايغ ، الذي أمضى أقل من عام في هذا المنصب.

تشغل الرستماني حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الخدمات المصرفية الشخصية.

قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: “لطالما كان بنك أبوظبي الأول مؤسسة تدافع عن التنوع، وتعيين أول رئيسة تنفيذية للمجموعة لقيادة شركتنا إلى المستقبل هو أمر يستحق التقدير”.

تشغل الرستماني حاليًا منصب رئيس بنك FAB Private Bank Suisse، وشغلت سابقا منصب المدير المستقل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ونائب رئيس معهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية.

الرستماني هي من بين عدد متزايد من النساء اللواتي تم اختيارهن لقيادة الشركات في الشرق الأوسط. وفي الأسبوع الماضي، عينت عمان هيفاء الخيفي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة جديدة تسيطر على أكبر كتلة نفطية في البلاد.

ومن بين النساء الأخريات في مناصب قيادية في المنطقة سارة السحيمي ، رئيسة البورصة السعودية ورئيسة شركة الأهلي كابيتال ، وكارمن حداد ، نائبة رئيس عمليات سيتي جروب إنك في الشرق الأوسط.

وفي الشهر الماضي، عينت سيتي جروب أيضًا إليسار فرح أنطونيوس لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك ، وجد تقرير صادر عن JPMorgan Chase & Co العام الماضي أن توظيف النساء في منطقة الخليج لم ينطلق على الرغم من الجهود التي تبذلها بعض الحكومات لتشجيعها.

ستكون الرستماني من بين عدد قليل من الرؤساء التنفيذيات للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. رولا أبو مانه ، التي كانت مديرة تنفيذية في بنك أبوظبي الأول ، هي الآن على رأس أعمال ستاندرد تشارترد بي إل سي في البلاد.

وقالت جيه بي مورجان تشيس إنها لم تتمكن من العثور على بيانات واضحة عن توظيف المواطنات في الإمارات ، لكنها قدرتها بنحو 30٪ ، أقل من جيرانها مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

عبر 145 شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة ، أبلغت ثماني شركات فقط عن وجود سيدات في مجالس الإدارة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

تظهر أحدث الأرقام الخاصة ببنك أبوظبي الأول أن النساء في المناصب الإدارية يشكلن حوالي 27٪ ، بينما يمثل إجمالي عدد الموظفات في البنك 39٪.