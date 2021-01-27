ايكون: رئيس هيئة الاستثمار وافق على تأسيس الشركة المنقسمة باسم تنمية للاستثمار العقاري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، عن موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تأسيس شركة تنمية للاستثمار العقاري ( شركة منقسمة ) وتم إصدار السجل التجاري الخاص بها.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 5 ديسمبر الماضي، قررت تقسيم ايكون إلى شركتين مساهمتين بنفس ذات نسب الملكية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تنمية للاستثمار العقاري سوف تبدأ بالسير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها.

وأضافت أن تنمية سوف تبدأ أيضاً بالسير في إجراءات نقل ملكية الأصول والاستثمارات التي آلت إليها نتيجة عملية التقسيم.

ووفقاً للبيان، فسوف تقوم شركة تنمية للاستثمار العقاري بتعيين مستشار مالي مستقل معتمد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة عن فرص النمو والربحية للشركة.

وذلك إعمالا بحكم المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدا لتقديم طلب تسجيل الشركة بالبورصة، وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.