مال وأعمال

ديفزا للمقاولات تسند للمجموعة المتكاملة تنفيذ تركيبات بالعاصمة الإدارية

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رنا ممدوح _ أعلنت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن شركة ديفزا للمقاولات وعموم التوريدات أسندت إليها عقد تركيب الأعمال المعدنية للمقر الرئيسي للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة المبدئية للمشروع 8.329 مليون جنيه، متوقعة الانتهاء منه بنهاية 2021.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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