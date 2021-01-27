بنك الكويت الوطني يخطط لتوسيع خدمات التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية

سي ان بي سي _ أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني “عصام الصقر” أن أرباح البنك عن عام 2020 تعكس مركز البنك القوي ومرونته في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدها العالم في العام الماضي.

كما بين أن تركيز البنك للمرحلة المقبلة سيكون في مواصلة التحول الرقمي وتوسيع خدمات التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية.