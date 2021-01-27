مال وأعمال

بنك الكويت الوطني يخطط لتوسيع خدمات التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية

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سي ان بي سي _ أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني “عصام الصقر” أن أرباح البنك عن عام 2020 تعكس مركز البنك القوي ومرونته في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدها العالم في العام الماضي.

كما بين أن تركيز البنك للمرحلة المقبلة سيكون في مواصلة التحول الرقمي وتوسيع خدمات التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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