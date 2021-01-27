مشتريات المؤسسات الأجنبية ترفع مكاسب البورصة إلى 0.55% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11590 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.55%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 62.98 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.43%، و 0.45% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 925.598 مليون جنيه على 178 شركة من خلال 27.921 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 105 شركة مقابل تراجع 40 في حين لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 22.380 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 62.880 مليون جنيه، مقابل 40.499 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 12.307 مليون جنيه، منها 10.170 مليون جنيه للمؤسسات، و2.136 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.688 مليون جنيه، منها 34.217 مليون جنيه للمؤسسات، و470.279 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.55%، تلاه سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.53%، ثم سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.32%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.19%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 5.51%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 3.65%.