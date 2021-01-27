مال وأعمال

أسترازينيكا تنسحب من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لبحث إمدادات لقاحات كورونا

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وكالات _ أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن شركة أسترازينيكا انسحبت من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي كان مقررا الأربعاء لبحث إمدادات لقاح كوفيد-19.

وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي مستمر في مطالبة الشركة بتقديم تفسيرات إضافية بخصوص إعلانها خفض توريد اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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