أسترازينيكا تنسحب من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لبحث إمدادات لقاحات كورونا

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وكالات _ أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن شركة أسترازينيكا انسحبت من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي كان مقررا الأربعاء لبحث إمدادات لقاح كوفيد-19.
وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي مستمر في مطالبة الشركة بتقديم تفسيرات إضافية بخصوص إعلانها خفض توريد اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول.
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