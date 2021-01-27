أسترازينيكا تنسحب من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لبحث إمدادات لقاحات كورونا

وكالات _ أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن شركة أسترازينيكا انسحبت من اجتماع مع الاتحاد الأوروبي كان مقررا الأربعاء لبحث إمدادات لقاح كوفيد-19.

وأضاف المسؤول أن الاتحاد الأوروبي مستمر في مطالبة الشركة بتقديم تفسيرات إضافية بخصوص إعلانها خفض توريد اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول.