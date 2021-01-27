البنك العقاري المصري يحقق 18.8% نموا بمحفظة التجزئة المصرفية في النصف الثاني من 2020

دوت الخليج – قال مدحت قمر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن إجمالي حجم الودائع والشهادات لدى البنك بلغ 45,3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وكشف قمر، عن نمو إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 5.5% بنهاية ديسمبر الماضي لتصل 21 مليار جنيه، مقابل 19.9 مليارا بنهاية يونيو2020.

وأضاف، أن المؤشرات المالية غير المدققة للبنك، أظهرت 18.8% نمو بإجمالي محفظة التجزئة المصرفية للبنك العقاري المصري، خلال النصف الثاني من العام الماضي لتصل إلى 1,9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنةً بنحو 1,6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إلى أن حجم التسهيلات التي تم الموافقة عليها تحت مظلة مبادرات البنك المركزى، لدعم قطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة، بلغت نحو ملياري جنيه.

ولفت قمر، إن نمو إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.7% لتصل 5,8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقارنةً بـ 5,6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وذكر قمر، أن الرصيد القائم لمحفظة التمويل العقاري بالبنك تضاعف خلال الفترة من يونيو 2017 والتي سجل فيها 400 مليون جنيه إلى نحو 1,2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ نحو 200%.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن عدد عملاء التمويل العقارى لدى البنك ارتفع من 4 آلاف عميل بنهاية 2017 إلى نحو 8 آلاف عميل بنهاية ديسمبر2020 بنسبة نمو 100%.

ونوه قمر، بأن إجمالي التمويلات المستخدمة لمبادرات التمويل العقاري لمتوسطى ومحدودى الدخل بلغ نحو 363 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.