الحكومة تسمح للقومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية لإدراة وتشغيل القطار الكهربائي

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار مجلس الوزراء إلى ان خط القطار الكهربائي المذكور يقوم بتنفيذه حالياً تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.