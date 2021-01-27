مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على توقيع اتفاقية تنفيذ محطة رياح خليج السويس بنظام الشراكة

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس.

ويتم تنفيذ المحطة بواسطة تحالف ( سيمنس ـ جاميسا ) للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك في إطار التوسع في الطاقة النظيفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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