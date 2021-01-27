الحكومة تسمح للاتصالات بالتعاقد مع مايكروسوفت لتقديم خدمات مركز بيانات العاصمة الإدارية

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد وزارة الاتصالات مع شركة “مايكروسوفت”، لتقديم خدمات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مجلس الوزراء، أن وزارة الاتصالات ستتعاقد مع الشركة الأمريكية على توفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى.

واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أيضا محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21/1/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (1677) لسنة 2017.

ويتضمن القرار بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة، بحسب مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال – مصر 2021.