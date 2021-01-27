الخليجية الكندية للاستثمار: مجلس الإدارة يناقش تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى 50 قرش.. 2 فبراير

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رنا ممدوح _ أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أن مجلس الإدارة يناقش في جلسته المقرر انعقادها 2 فبراير القادم تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه من المقترح تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى 12 سهم لتصبح القيمة الإسمية 50 قرشا بدلا من 6 جنيهات وبذلك يصبح الإجمالي 60 مليون سهم بدلا من 5 مليون سهم.
وأشارت الخليجية الكندية للاستثمار إلى أن الأمر متروك لموافقة المجلس.
وأضافت، من ضمن جدول المجلس النظر في تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة إدارة المخاطر، ومن المقترح مناقشة تعيين لجنة للمراجعة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة.
لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وقررت إدارة البورصة الغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي خلال جلسة 27/1/2021 والمنفذة قبل الإعلان المنشور في تمام 14:10.
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