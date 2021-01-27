الحكومة توافق على تصرف القاهرة في قطعة أرض وتسمح للبترول باستغلال أخرى في أسيوط

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع في قطعة أرض.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن قطعة الأرض المذكورة تحمل رقم 34 ص 1 والكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثماري.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.16 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.