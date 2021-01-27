عملية استحواذ محتملة من قبل الحكمة على جلاكسو سميثكلاين مصر

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يشير مجلس إدارة شركة «حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.» «الحكمة» إلى الإعلان الذي تم اليوم في البورصة المصرية من قبل شركة GlaxoSmithKline S.A.E. (GSK SAE)، الشركة المصرية التابعة لمجموعة شركات GSK (GSK) والمدرجة في البورصة المصرية.
ويؤكد بموجبه أن الحكمة دخلت في مذكرة شروط مبدئية غير ملزمة مع GSK لغايات القيام بعملية استحواذ محتملة على حقوق شركة GSK في بعض الشركات وكذلك بعض الأصول التي تقع ضمن شركات الأدوية والرعاية الصحية للمستهلك وأعمال التصنيع الخاصة بشركة GSK في مصر، و كذلك تقع ضمن أعمال شركة GSK الدوائية في تونس (ما يُشار إليه بـ«الصفقة المقترحة»).
وعلاوة على ما سبق، ورهناً باستلام موافقة مجلس إدارة شركة GSK SAE، تعلن «الحكمة» أنها تتوقع البدء بإجراءات الدراسة النافية للجهالة التي ستشكل نتائجها أساساً لمزيد من المفاوضات مع GSK بما يخص الصفقة المقترحة.
وتخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط ومنها إتمام الوثائق القانونية بشكل نهائي وملزم واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدراسة النافية للجهالة من قبل شركة الحكمة.
وعليه وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي ضمانة حول السير قدما في اتمام الصفقة المقترحة.
وستقوم الحكمة بتوفير المزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في حينه.
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