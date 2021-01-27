عملية استحواذ محتملة من قبل الحكمة على جلاكسو سميثكلاين مصر

يشير مجلس إدارة شركة «حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.» «الحكمة» إلى الإعلان الذي تم اليوم في البورصة المصرية من قبل شركة GlaxoSmithKline S.A.E. (GSK SAE)، الشركة المصرية التابعة لمجموعة شركات GSK (GSK) والمدرجة في البورصة المصرية.

ويؤكد بموجبه أن الحكمة دخلت في مذكرة شروط مبدئية غير ملزمة مع GSK لغايات القيام بعملية استحواذ محتملة على حقوق شركة GSK في بعض الشركات وكذلك بعض الأصول التي تقع ضمن شركات الأدوية والرعاية الصحية للمستهلك وأعمال التصنيع الخاصة بشركة GSK في مصر، و كذلك تقع ضمن أعمال شركة GSK الدوائية في تونس (ما يُشار إليه بـ«الصفقة المقترحة»).

وعلاوة على ما سبق، ورهناً باستلام موافقة مجلس إدارة شركة GSK SAE، تعلن «الحكمة» أنها تتوقع البدء بإجراءات الدراسة النافية للجهالة التي ستشكل نتائجها أساساً لمزيد من المفاوضات مع GSK بما يخص الصفقة المقترحة.

وتخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط ومنها إتمام الوثائق القانونية بشكل نهائي وملزم واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدراسة النافية للجهالة من قبل شركة الحكمة.

وعليه وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي ضمانة حول السير قدما في اتمام الصفقة المقترحة.

وستقوم الحكمة بتوفير المزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في حينه.