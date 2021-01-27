موديرنا تجري محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

_ قالت شركة موديرنا اليوم الأربعاء إنها تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وسيتم تسليمها في الربع الثالث من 2021.

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