القومية للأنفاق: توصية بعودة سكان عقاري الزمالك لمنازلهم بعد انتهاء المعاينة الفنية

دوت الخليج _ أوصت اللجنة بعودة سكان عقاري منطقة الزمالك بعد مرور ماكينة حفر الأنفاق أسفلهم، إلى منازلهم والتنسيق مع جهات الإختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحى للعقار رقم 5 – 7 عام 1995.

وأكدت اللجنة التى تم تشكيلها من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بقرار مجلس الوزراء، على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين فى الثلاث اتجاهات وذلك للإطمئنان على ثبات العمارتين.

وأفادت الهيئة القومية للأنفاق، بأن قرار اللجنة جاء بعد إنتهاء عمل المعاينة الفنية للعقارين أرقام ( 5-7 ، 3أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك .

و أكدت الهيئة فى بيانها أن اللجنة التى تم تشكيلها من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قد قامت بمعاينة العقارين على الطبيعة بعد الإنتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق من حفر الجزء النفقى بين محطتي صفاء حجازى والكيت كات ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ، وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهم بمرور الماكينة.