- 1/3
- 2/3
- 3/3
– فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء مع عكوف المستثمرين على تقارير نتائج شركات مثل بوينج ومايكروسوفت، وقبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر في وقت لاحق.
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.3 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 30893.78 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12.8 نقطة أو 0.33 بالمئة ليسجل 3836.83 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 139.5 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 13486.576 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط إعلانات النتائج والأنظار على المركزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.