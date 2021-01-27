مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط إعلانات النتائج والأنظار على المركزي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء مع عكوف المستثمرين على تقارير نتائج شركات مثل بوينج ومايكروسوفت، وقبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر في وقت لاحق.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.3 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 30893.78 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12.8 نقطة أو 0.33 بالمئة ليسجل 3836.83 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 139.5 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 13486.576 نقطة.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط إعلانات النتائج والأنظار على المركزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا