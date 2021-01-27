الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة وسط إعلانات النتائج والأنظار على المركزي

– فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء مع عكوف المستثمرين على تقارير نتائج شركات مثل بوينج ومايكروسوفت، وقبيل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي المنتظر في وقت لاحق.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.3 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 30893.78 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12.8 نقطة أو 0.33 بالمئة ليسجل 3836.83 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 139.5 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 13486.576 نقطة.