البورصة تغلق على ارتفاع بنسبة 0.45% بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11578 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 0.45%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 62.98 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.4%، و 0.36% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.769.886 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 54.569 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل تراجع 56 في حين لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 47.238 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات المحلية صافي بيع بمبلغ 56.932 مليون جنيه، مقابل 9.694 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 43.227 مليون جنيه.

وبلغت حصة المؤسسات الأجنبية منها 41.476 مليون جنيه، مقابل 1.751 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.010 مليون جنيه,

وحققت تعاملات الأفراد العرب صافي شراء بقيمة 3.471 مليون جنيه، مقابل 539.243 ألف جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 83.05% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 11.37% والعرب على 5.58% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.38% من تعاملات اليوم مقابل 72.61% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97%، تلاه سهم الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس بنسبة 9.68%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.53%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.42%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 5.93%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.44%.

يري محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي انتهى من الحركة التصحيحية استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية بالتداول أعلى مستوى 11500 نقطة.

وتوقع أن تواصل البورصة الصعود خلال الجلسة الاخيرة من يناير والأسبوع الاول من فبراير مستهدفا مستوى 11675 نقطة.

وعلى المدى القصير توقع أن يصل مؤشر EGX30 إلى قمته المستهدفة منذ عام وهي 12000 نقطة.

من جانبه أرجع محمد كمال مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي بصورة عرضية إلى اقتراب موسم أجازات، والذي يترقب خلاله المستثمرين لأداء الأسواق العالمية.

وأشار كمال إلى أن مؤشر EGX70 يتحرك عكس الثلاثيني نظرا لانجذاب أغلب سيولة الأفراد داخله، وينعكس ذلك بالقمم التاريخية المخترقة على مدار يناير الماضي.

وحول القطاعات المقيدة، فرأى أن كل من الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والعقارات والمدفوعات الإلكترونية، كانوا الأفضل ادائاً خلال شهر يناير، مرجحا أن يواصل قطاع البنوك وبعض أسهم العقارات الصعود بعد يناير.