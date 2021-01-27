منظمة الصحة تسجل حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في العالم على أساس أسبوعي

روسيا اليوم _ أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 96 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر.

وأفادت المنظمة، في تقرير أسبوعي جديد نشرته على موقعها، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بواقع 4104947، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 98280844 حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة أقل بنسبة 15% من الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 4725029 حالة.

وتعتبر منطقة الأمريكتين الشمالية والجنوبية الأولى من حيث عدد الإصابات الجديدة حيث سجلت فيها 2127479 حالة، لتأتي بعدها أوروبا بـ1382460 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة حيث جرى رصد أكثر 1.25 مليون حالة، لتأتي بعدها البرازيل بحوالي 360 ألف حالة، وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بأكثر من 260 ألف حالة.

وذكرت المنظمة أن الحصيلة العامة للوفيات جراء الفيروس في العالم ارتفعت من 18 إلى 24 يناير بواقع 95991 حالة، لتصل إلى مستوى 2112759.

وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة أكثر بنسبة 1% مقارنة مع الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 93882 حالة.

وتم رصد 45349 وفاة جديدة في منطقة الأمريكتين الشمالية والجنوبية، و38349 حالة في أوروبا.

وتعد الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات الجديدة بـ21583 حالة، لتأتي بعدها بريطانيا بـ8739 وفاة، وتحتل المكسيك الموقع الثالث بـ8592 حالة.