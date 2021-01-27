ليوبارد تستهدف 150 مليون جنيه مبيعات بمشروع إيست كايرو بالربع الأول من العام

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تستهدف شركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 150 مليون جنيه خلال الربع الأول، بمشروع “إيست كايرو” الذي تقيمه الشركة في شرق القاهرة.
وفي بيان، قال محمود زايد رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع ايست كايرو يقام باستثمارات تقترب من 7 مليار جنيه ويقع على 78.5 فدان ويتم تنفيذه على 4 مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منه في خلال 8 سنوات.
وأضاف زايد، أن الشركة تسعى لجذب شراكات مع مؤسسات عالمية داخل المشروع مثل شركة هيلتون العالمية التى ستدير فندق تحت مسمى “هيلتون جاردن إن كايرو إيست” والذي من المتوقع افتتاحه في عام 2024.
وقال كريم عاطف مدير التسويق، إن المشروع يضم حوالي 5000 وحدة سكنية، وأن بداية التسليمات ستكون فى سبتمبر 2023 ، موضحاً أن مدة التنفيذ ستستغرق حوالي 8 سنوات.
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