مال وأعمال

وزير المالية السعودي يتوقع مزيدا من النمو لسوق الدين المحلية

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سي إن بي سي _ قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء 27 يناير إنه يتوقع زيادة السيولة بأسواق الدين المحلية عقب توسع كبير العام الماضي.

وقال “أصلحنا أسواق المال، سواء على صعيد الأسهم أو على صعيد الدين، ونمت السيولة بأسواق الدين حوالي 200% في 2020، ومن المرجح أن نرى مزيدا من النمو في ذلك المجال لأن السوق ذات عمق ولأن المستثمرين يبحثون عن عوائد آمنة وهذه السوق توفر ذلك.”

كان الجدعان يتحدث خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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