إيروفلوت الروسية تلغي رحلاتها إلى عدد من مدن الشرق الأوسط والعالم

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سبوتنيك نيوز _ قالت شركة الطيران الروسية “إيروفلوت” إنها ألغت عدد من الرحلات الجوية في الشهرين المقبلين بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.
وأشارت الشركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة قد ألغت هدد من الرحلات الدولية المقررة في شهري مارس وأبريل، من روسيا إلى بعض البلدان بسبب استمرار القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.
وقال البيان الصادر عن الشركة: “تجري تغييرات على برنامج رحلات الرحلات الدولية المنتظمة فيما يتعلق باستمرار القيود المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19)”.
تم إلغاء الرحلات الجوية من موسكو إلى كل من مدن أكتاو وأكتوبي وأليكانتي وألماتا وأمستردام وأتيراو وأثينا وباكو وبانكوك وبرشلونة وبيروت وبرلين وبيشكيك وبروكسل وبولونيا وبودابست وبوخارست وبخارى وفالنسيا ووارسو.
بالإضافة إلى الرحلات من موسكو إلى واشنطن والبندقية وفيينا وفيرونا وفيلنيوس وهافانا وهامبورج وهانوفر وهونج كونج ويريفان وكوبنهاغن وليون ولشبونة ومدريد وميامي ونيويورك وباريس وبراغ وبكين وروما وستوكهولم وتالين وطشقند وطهران وتل أبيب، وغيرها من المدن اعتبارا من 28 مارس إلى 30 أبريل.
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