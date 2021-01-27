فرنسا تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة منذ نوفمبر

وكالات _ أعلنت فرنسا تسجيل 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من 22086 أمس الثلاثاء و من 26784 يوم الأربعاء الماضي.

وهذه أكبر قفزة في عدد الإصابات في يوم واحد منذ 18 نوفمبرعندما كانت فرنسا تعيش في ظل إجراءات العزل العام للمرة الثانية.