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فرنسا تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة منذ نوفمبر

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وكالات _ أعلنت فرنسا تسجيل 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من 22086 أمس الثلاثاء و من 26784 يوم الأربعاء الماضي.

وهذه أكبر قفزة في عدد الإصابات في يوم واحد منذ 18 نوفمبرعندما كانت فرنسا تعيش في ظل إجراءات العزل العام للمرة الثانية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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