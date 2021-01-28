الأسهم الأمريكية تهوى لأدنى مستوى في 3 أشهر بعد قرار الفيدرالي

_ عانت الأسهم الأمريكية من تراجع هو الأشد بالنسبة المئوية في جلسة واحدة على مدى ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، لتتفاقم خسائرها بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي ووسط ضغوط من تهاوي بوينج وعمليات بيع من صناديق تحوط.

ارتفعت أسهم كل من شركة جيم ستوب لبيع ألعاب الفيديو وإيه.إم.سي إنترتنمنت هولدنجز لقاعات العرض السينمائي إلى أكثر من مثليها يوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى الأسبوع الأخير، مع استمرار شراء المستثمرين الهواة فيها، مما أجبر باعة على المكشوف مثل سيترون وملفين لتصفية رهانات خاسرة في السهمين.

وقال ماثيو كيتور، الشريك في مجموعة كيتور لإدارة الثروات، “لعبة خطيرة أن تلعب عند الطرفين، سواء كنت دائنا أم مدينا.. من يقترب من النار تكاد النار أن تحرقه.”

وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت التراجعات إثر بيان من مجلس الاحتياطي. أبقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر وعلى مشترياته الشهرية من السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 668.06 نقطة بما يعادل 2.16 بالمئة إلى 30268.98 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 102.01 نقطة أو 2.65 بالمئة ليسجل 3747.61 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 362.99 نقطة أو 2.66 بالمئة إلى 13263.08 نقطة.