إيرادات آبل الفصلية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة في تاريخها

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_ حققت آبل أكبر ربع سنوي لها على الإطلاق من حيث الإيرادات عند 111.4 مليار دولار في تقرير أرباح الربع الأول للعام المالي 2021.
إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها آبل الـ100 مليار دولار في ربع واحد، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 21% على أساس سنوي- خلال العام.
من ناحية أخرىانخفض سهم آبل ، بنسبة 2% في التداولات الممتدة بعد الإغلاق.
لم تكن نتائج آبل للربع المنتهي في ديسمبر مدفوعة فقط بمبيعات آي فون 5G، ولكن ارتفعت المبيعات لكل فئة من فئات المنتجات بنسبة مضاعفة.
وبشكل تفصيلي، تجاوزت أرباح السهم ومبيعات آبل توقعات وول ستريت بسهولة، حيث بلغت ربحية السهم 1.68 دولار مقابل 1.41 دولار المتوقعه.
في حين بلغت الإيرادات 111.44 مليار دولار أمريكي مقابل 103.28 مليار دولار أميركي مقدرة،
يُذكر أن عائدات iPhone بلغت 65.60 مليار دولار مقابل 59.80 مليار دولار المقدرة، بزيادة 17% على أساس سنوي، بينما عائدات الخدمات بلغت 15.76 مليار دولار أميركي مقابل 14.80 مليار دولار أميركي مقدرة، بزيادة 24% على أساس سنوي.
في حين بلغت عائدات المنتجات الأخرى 12.97 مليار دولار مقابل 11.96 مليار دولار المقدرة، بزيادة 29% على أساس سنوي.
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