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الملياردير تشونج شانشان يطيح بمؤسس علي بابا جاك ما من عرش أغنياء الصين

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وكالات _ حل رجل الأعمال الصيني تشونج شانشان، قطب المياه المعدنية، محل مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، ليصبح أغنى شخص في البلاد ، وفقا لقائمة الأثرياء من مجلة هورون.

وصعد تشونج (66 عاما) إلى المركز الأول من المركز الثالث الذي سجله العام الماضي، بحسب ما أعلنه مؤسس المجلة ريتشارد هوجويرف ، اليوم الخميس ، في حدث على الإنترنت.

وتقدم تشونج شانشان على مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، ورئيس شركة الإنترنت الصينية العملاقة تينسينت، بوني ما.

وقال هوجويرف إن صعود تشونج، غير المعروف نسبيا حتى في الصين، هو أمر لافت.

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وإلى جانب إمبراطوريته للمياه المعدنية، أسس تشونج شانشان شركة الأدوية “بكين وانتاي بيولوجيكال فارماسي”.

وقال هوجويرف إن ثروة تشونج تقدر بأكثر من 100 مليار دولار. وتبلغ قيمة شركة الأدوية التابعة له أكثر من 10 مليارات دولار.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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