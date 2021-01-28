تويوتا تتفوق على فولكسفاجن وتصبح أكبر بائع سيارات في 2020

_ تفوقت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات على نظيرتها الألمانية فولكسفاجن في مبيعات 2020 واستعادت مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم لأول مرة خلال 5 أعوام إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.

وقالت تويوتا اليوم إن مبيعات المجموعة على مستوى العالم تراجعت 11.3 في المائة إلى 9.528 مليون سيارة في 2020 مقارنة مع انخفاض 15.2 في المائة في مبيعات فولكسفاجن إلى 9.305 مليون سيارة.

وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس كورونا التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.

لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم الشركة “لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا”.