أسعار الذهب تتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار بعد قرار الفيدرالي

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_ تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية.
كما أثار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي المصري) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.
وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1835.35 دولار للأونصة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير الجاري عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.
في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1834.30 دولار للأونصة.
كذلك تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.
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