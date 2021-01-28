البنك العقاري المصري يتخلص من 662 أصلا عقاريا بأكثر من مليار جنيه منذ أكتوبر 2017

دوت الخليج – قال مدحت قمر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن البنك باع أصولا عقارية تقدر بنحو 662 أصلاً، بقيمة بلغت 1,04 مليار جنيه، خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية 2020.

وأوضح قمر، أن البنك العقاري المصري قام بالتصرف في أصول قيمتها 93 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأخيرة من 2020.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إلى أن البنك يعمل حاليا على إنهاء إجراءات بيع أصول أخرى قيمتها 102 مليون جنيه، ليصل إجمالي التخفيض في محفظة الأصول العقارية لنحو 195 مليون جنيه.

وقال قمر، إن البنك يسعى لتعظيم الاستفادة من أصوله العقارية، من خلال الدخول في مشاركات مع مطورين عقاريين لاستغلال تلك الأصول وتحقيق عائد استثماري جيد.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك حقق نتائج جيدة على مستوى النصف الثاني من 2020، حيث زادت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 5.5% بنهاية ديسمبر الماضي لتصل 21 مليار جنيه، مقابل 19.9 مليارا بنهاية يونيو2020.

كما ارتفع الرصيد القائم لمحفظة التمويل العقاري بالبنك خلال الفترة من يونيو 2017 والتي سجل فيها 400 مليون جنيه إلى نحو 1,2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ نحو 200%.

ونوه قمر، بأن إجمالي التمويلات المستخدمة لمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بلغ نحو 363 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.