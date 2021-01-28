مجموعة اتصالات تفوز بجائزة أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت مجموعة اتصالات عن فوزها للعام الخامس على التوالي بجائزة “أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021” خلال تصنيف وكالة “براند فاينانس” العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

واعتمدت وكالة براند فاينانس العالمية في تصنيفها على امتلاك مجموعة اتصالات أقوى محفظة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 40 مليار درهم أماراتي، كما انها واحدة من أقوى خمس علامات تجارية عالمية، علاوة على كونها العلامة الوحيدة في المنطقة التي حافظت على تصنيفها التجاري “AAA”، إلى جانب دورها التنموي الفعال في المجتمعات العاملة بها.

وتقدمت مجموعة اتصالات 17 مركزاً في تصنيف أقوى 500 علامة تجارية عالمية هذا العام لتظل العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات على المستوى الإقليمي.

وتعد الجائزة أحد الانجازات التي تحققت من خلال واحدة من أهم المنصات العالمية، بعدما أسهمت جهود الشركة في تمكين الابتكار والتحول الرقمي لجميع عملاء المجموعة بدور مهم ومحوري في تصنيف اتصالات كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأن الأزمة العالمية أظهرت قوتها والتزامها بتقديم خدمات متواصلة وبجودة عالية لجميع عملائها، مما أضاف قيمة إلى العلامة التجارية، مع التركيز على تحقيق استراتيجية المجموعة المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات”.

وأعلنت مجموعة اتصالات مؤخراً عن أنها حققت سرعة تحميل على شبكة الجيل الخامس في العالم، وصلت إلى 9.1 جيجابايت في الثانية، كما أنها تعمل في 16 سوقاً ولديها نحو 149 مليون مشترك في قارة آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث ينبع هذا النجاح من التزام اتصالات المتواصل بتقديم أفضل الحلول وخدمات الاتصالات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، ودعمها للمبادرات والفعاليات المجتمعية، وتبنيها لاستراتيجيات التحول الرقمي في مختلف عملياتها.

جدير بالذكر أن وكالة “براند فاينانس” العالمية تعد شركة استشارية رائدة في تقييم العلامات التجارية على مستوى العالم، وهي الجهة المسئولة عن إصدار تقرير قوة العلامات التجارية “أقوى 500 علامة تجارية في العالم”، وتقرير “تيليكوم 300″، الذي يعنى بأكبر العلامات التجارية، وذلك عبر قيامها بتحليل قيمة سمعة العلامة التجارية، ومدى تمثيلها، وملكيتها الفكرية.